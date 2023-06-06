– Планы на отпуск – выдохнуть. Съезжу домой: отдохну, встречусь с родными и близкими. Тяжелый и сумбурный сезон и лично у меня, и у команды. Можно сказать, что в любом случае получился хороший сезон. Если так смотреть, то с десятого места в прошлом году на третье – хороший результат. Но можно было лучше выступить в Кубке, – приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
По итогам сезона "Спартак" не сумел защитить Кубок России, вылетев в нижней сетке Пути регионов от середняка Первой лиги "Акрона", а также завоевал "бронзу" чемпионата страны. При этом на весеннем отрезке сезона подопечные Гильермо Абаскаля растранжирили 7-очковый запас перед ЦСКА и отстали на 4 балла в окончательной таблице РПЛ.
Перед заключительным туром РПЛ красно-белые сохраняли шансы на серебряные медали. Для этого "Спартаку" нужно было обыграть "Крылья Советов", а также рассчитывать на то, что ЦСКА потеряет очки дома с "Ростовом". Однако "армейцы" уже в первом тайме четырежды огорчили стража ворот южан Сергея Песьякова и де-факто превратили вторые таймы обоих матчей в пустую формальность в борьбе за "серебро".
"Крылья Советов" удержали минимальную победу над "Спартаком" (1:0), которая позволила им избежать "стыков" и гарантированно сохранить прописку в высшем дивизионе отечественного футбола. В стыковых играх от РПЛ сыграют "Пари НН" и "Факел".
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: тяжелый и сумбурный сезон. С 10-го места в прошлом году на 3-е – хороший результат
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский оценил выступление красно-белых в завершившемся сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"