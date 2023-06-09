- Первый сезон в "Ахмате" сложился не так, как хотелось бы. Надеемся, на то, что в дальнейшем все будет хорошо. Что не понравилось в этом сезоне? Количество голов. Скорее всего, на это повлияла адаптация в команде, - приводит комментарий Агаларова – старшего "Чемпионат".
Лучший голеадор сезона 2021/2022 Гамид Агаларов летом прошлого года сменил "Уфу" на "Ахмат". После смены клубной прописки форвард уже не может похвастаться высокими баллами результативности. Если в прошлом сезоне он наколотил 19 голов за в 29 поединках РПЛ, то в недавно завершившимся сезоне в активе Гамида всего 3 гола и 1 ассист в 22 играх за грозненский коллектив. Контракт Агаларова с "Ахматом" рассчитан до конца июня 2025 года. В июле Гамид отпразднует свое 23-летие. "Ахмат" по итогам 30 туров национального первенства финишировал на 5-й позиции. Дружина Сергея Ташуева заработала 50 турнирных баллов.
Отец Агаларова – о низкой результативности сына: скорее всего, на это повлияла адаптация в команде
Отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан Агаларов поделился своей точкой зрения на низкую результативность игрока в минувшем сезоне.
Фото: "Чемпионат"