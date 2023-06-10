- Игорь будет помогать ЦСКА. Интерес "Зенита"? Он себя комфортно чувствует в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в "Зените" или нет, - приводит мнение Кузнецова "Чемпионат".
Российский защитник Игорь Дивеев принял решение остаться в ЦСКА, пролонгировав соглашение с москвичами еще на 5 лет. По сведениям СМИ, активный интерес к кандидатуре Игоря проявлял "Зенит" из Санкт-Петербурга. Чемпион России предлагал Дивееву повышенный оклад. Защитник, представляющий цвета ЦСКА с 2019 года, сыграл за клуб 132 встречи. В них ему удалось 11 раз поразить ворота соперников армейцев. Также в активе Игоря 4 голевых паса. В этом сезоне на счету игрока 2 мяча и 1 ассист в 26 поединках. В сентябре футболисту исполнится 24 года. Отметим, Дивеев сумел отметиться одним голом в 14 матчах за сборную России.
Дмитрий Кузнецов: неизвестно, играл бы Дивеев в "Зените" или нет
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился своей точкой зрения по поводу продления контракт с Игорем Дивеевым.
Фото: "Чемпионат"