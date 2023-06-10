Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
Родина1 тайм
Факел
17:30
ЕнисейНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат

Дмитрий Кузнецов: неизвестно, играл бы Дивеев в "Зените" или нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился своей точкой зрения по поводу продления контракт с Игорем Дивеевым.
Фото: "Чемпионат"
- Игорь будет помогать ЦСКА. Интерес "Зенита"? Он себя комфортно чувствует в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в "Зените" или нет, - приводит мнение Кузнецова "Чемпионат".

Российский защитник Игорь Дивеев принял решение остаться в ЦСКА, пролонгировав соглашение с москвичами еще на 5 лет. По сведениям СМИ, активный интерес к кандидатуре Игоря проявлял "Зенит" из Санкт-Петербурга. Чемпион России предлагал Дивееву повышенный оклад. Защитник, представляющий цвета ЦСКА с 2019 года, сыграл за клуб 132 встречи. В них ему удалось 11 раз поразить ворота соперников армейцев. Также в активе Игоря 4 голевых паса. В этом сезоне на счету игрока 2 мяча и 1 ассист в 26 поединках. В сентябре футболисту исполнится 24 года. Отметим, Дивеев сумел отметиться одним голом в 14 матчах за сборную России.


Кузнецов Дивеев Зенит ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Деменко: если "Манчестер Сити" не забьет в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. Стиль "Интера" может стать очень неудобным
Автобус с болельщиками "Краснодара", ехавшими на суперфинал Кубка России, попал в ДТП
Хохлов: в "Сочи" не удовлетворены результатами. Но во многих матчах был довольно неплохой футбол
Широков: зачем огород городить с переходом в Азию? Нам все равно запретят приезжать на ЧМ, даже если мы туда выйдем
"Зенит" открывает футбольную школу в турецкой Алании 3
Агент Магкеева - о восстановлении после травмы: Станислав хорошо себя чувствует. Все идет по плану
"Пари НН" - "Родина": стартовые составы на ответный стыковой матч
Сулейманов: ни в коем случае нельзя думать, что "Пари НН" уже сохранил прописку в РПЛ, иначе все окажется для нас плохо
Билялетдинов: у "Интера" будут шансы против "Манчестер Сити" только при серии пенальти
"Аякс" - об официальном предложении о трансфере Сперцяна: мы не реагируем на слухи
Дивеев: ЦСКА должен и обязан выигрывать Кубок России
37-летний нападающий "Интера" Джеко может перейти в "Фенербахче"
РФС: на суперфинал Кубка России на данный момент реализовано более 46 тысяч билетов 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Официально: полузащитник Енин продлил контракт с "Торпедо"