- Сто процентов, что результат в РПЛ мог быть лучше. Практически весь чемпионат были на втором месте. Во второй части теряли много очков по своей глупости. Из-за этого от нас ушли серебряные медали. Задача на следующий сезон — сыграть лучше, чем в прошедшем: и в чемпионате, и в Кубке, - приводит мнение Зиньковского "Чемпионат".
Спартак ушел на зимний перерыв, расположившись на 2-й позиции. Именно дружина Гильермо Абаскаля виделась главным конкурентом лидирующего "Зенита". Расстояние между коллектива составляло всего 6 турнирных баллов. Но весной результаты "Спартака" резко ухудшились. За 13 туров красно-белый коллектив одержал всего 4 победы (6 ничьих и 3 поражения).
По итогам 30 туров москвичи опустились на 3-ю строчку, пропустив вперед себя ЦСКА Владимира Федотова. В Кубке России "Спартак" также выступил неудачно, вылетев от представителя Первой лиги "Акрона" (1:2). Атакующий хавбек Антон Зиньковский поучаствовал в 37 играх за "Спартак", забив 3 гола и отдав 7 голевых пасов. Он только летом прошлого года перебрался в стан красно-белых.
Зиньковский: во второй части теряли много очков по своей глупости
Российский футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился мыслями по поводу выступления команды во второй части сезона.
Фото: "Чемпионат"