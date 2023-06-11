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Тарханов - о Суперфинале Кубка: ЦСКА будет привычнее играть в Москве при множестве своих болельщиков

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Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов дал прогноз на предстоящий Суперфинал Кубка России, в котором красно-синие сыграют с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
- Думаю, фаворитом можно считать ЦСКА. "Армейцам" будет привычнее играть в Москве при множестве своих болельщиков на трибунах. По последним турам можно предположить, что футбол будет открытым, но только в конце. В первой половине матча все будут осторожничать. ЦСКА ближе к победе, но "Краснодар" не отдаст этот финал просто так. Будет очень близкий матч с большими эмоциями, - передает слова Тарханова Sport24.

Сегодня на московской "Арене Лужники" пройдет Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА - матч, в котором будет выявлен обладатель трофея. Стартовый свисток этой встречи запланирован на 17:00 по столичному времени.

ЦСКА стал участником Суперфинала Кубка как победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), "Краснодар" добился участия в матче за трофей, выиграв нижнюю сетку (Путь регионов). Для "быков" предстоящая игра станет вторым финалом Кубка России в истории и шансом завоевать первый клубный трофей - ранее черно-зеленые уступили в финальном матче "Ростову" в серии пенальти в сезоне-2013/2014 (0:0, пен. 5:6).


Кубок России ЦСКА Краснодар Тарханов
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