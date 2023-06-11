- ЦСКА — явный фаворит в Суперфинале Кубка России. Армейцы сильнее, чем "Краснодар". Обе команды играют в атакующий футбол. Скорее всего, стоит ожидать яркий матч со множеством голов. ЦСКА шикарно провёл последний отрезок сезона — сейчас они находятся в лучшей форме. Серебряные медали в РПЛ говорят о многом. Думаю, они в итоге и выиграют титул, - приводит мнение Петржелы "Чемпионат".
Через несколько часов на поле главной арены страны "Лужников" выйдут футболисты ЦСКА и "Краснодара". Именно они решат между собой, кому достанется Кубок России. Оба коллектива отлично провели весенний отрезок сезона. Дружина Владимира Федотова за 19 игр проиграла всего 3 раза. В активе столичного коллектива 12 побед и 4 ничьих. Это результаты позволили ЦСКА подняться на 2-ю строчку РПЛ, обогнав "Спартак" и забрав серебряные медали первенства. Также москвичи уверенно прошли плей-офф Кубка и вышли в суперфинал. "Краснодар", возглавляемый Владимиром Ивичем, за 20 поединков потерпел всего 3 поражения. Также южане 8 раз сыграли вничью и одержали 9 побед. Последний поединок между коллективами закончился без голов. Помимо игры 29-го тура РПЛ, команды встречались еще 3 раза. 2 победу у ЦСКА и 1 - у "Краснодара".
Петржела: ЦСКА шикарно провёл последний отрезок сезона. Думаю, они в итоге и выиграют Кубок России
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими мыслями по поводу Суперфинала Кубка России
Фото: ПФК ЦСКА