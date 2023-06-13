"Маричаль точно останется в "Динамо" на следующий сезон. Он не хочет никуда уходить. Николас счастлив в клубе", - приводит слова агента Sport24.
Николас Маричаль, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в московское "Динамо" в августе прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне 22-летний уругваец принял участие в 17 матчах за "бело-голубых" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Агент: Маричаль точно останется в "Динамо" на следующий сезон
Агент защитника московского "Динамо" Николаса Маричаля Себастьян Таборда заверил, что его клиент остается в клубе.
Фото: ФК "Динамо"