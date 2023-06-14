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Агент: Барач имеет действующий контракт с "Крыльями" и не будет его приостанавливать

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Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника самарских "Крыльев Советов" Матео Барача, прояснил будущее своего клиента.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Матео имеет действующий контракт с "Крыльями" еще на год. Конечно, он не будет его приостанавливать. Его все устраивает в России. Просто ездил в аренду, чтобы играть. Уверен, что он сейчас будет играть. Он здоров, все супер, – передает слова Лапича Metaratings.

28-летний Матео Барач стал игроком самарских "Крыльев Советов" в июле 2022 года. В январе текущего года хорватский футболист отправился в аренду в "Остенде". В составе бельгийского клуба во второй половине минувшего сезона защитник принял участие в 6-ти матчах. Он не отметился баллами за результативность.

Действующее соглашение Матео Барача с "Крыльями Советов" рассчитано до лета 2024 года. Ранее в Российской Премьер-Лиге хорват выступал за "Сочи".


Крылья Советов Барач
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