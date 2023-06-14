Кривцов: вернусь на поле уже в следующем сезоне

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал о том, когда он полностью восстановится от травмы колена и вернется на поле.

Фото: ФК "Краснодар"





20-летний Никита Кривцов получил травму 29 апреля в матче против "Урала". Как выяснилось позже, у полузащитника "Краснодара" возникли проблемы с мениском. Из-за того он пропустил концовку минувшего сезона.



В сезоне 2022-2023 Никита Кривцов принял участие в общей сложности в 27-ми матчах "Краснодара". Футболист "быков" сумел записать на свой счет 11 баллов за результативность (8 голов и 3 ассиста). – Вернусь на поле уже в следующем сезоне, сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока даже не тренируюсь в общей группе, — цитирует Кривцова "Матч ТВ" 20-летний Никита Кривцов получил травму 29 апреля в матче против "Урала". Как выяснилось позже, у полузащитника "Краснодара" возникли проблемы с мениском. Из-за того он пропустил концовку минувшего сезона.В сезоне 2022-2023 Никита Кривцов принял участие в общей сложности в 27-ми матчах "Краснодара". Футболист "быков" сумел записать на свой счет 11 баллов за результативность (8 голов и 3 ассиста).