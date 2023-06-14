Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Нидерланды
21:45
ХорватияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Туркменистан
19:30
УзбекистанНе начат

Кривцов: вернусь на поле уже в следующем сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал о том, когда он полностью восстановится от травмы колена и вернется на поле.
Фото: ФК "Краснодар"
– Вернусь на поле уже в следующем сезоне, сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока даже не тренируюсь в общей группе, — цитирует Кривцова "Матч ТВ".

20-летний Никита Кривцов получил травму 29 апреля в матче против "Урала". Как выяснилось позже, у полузащитника "Краснодара" возникли проблемы с мениском. Из-за того он пропустил концовку минувшего сезона.

В сезоне 2022-2023 Никита Кривцов принял участие в общей сложности в 27-ми матчах "Краснодара". Футболист "быков" сумел записать на свой счет 11 баллов за результативность (8 голов и 3 ассиста).


Кривцов Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Ростов" заинтересован в подписании хавбека "Факела" Акбашева
Гендиректор ЦСКА: мы начали переговоры по продлению контракта с Чаловым 1
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: хочу, чтобы Ивич остался с нами надолго
Федотов: следующая цель? ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие задачи стоят перед командой
Президент "Урала" – о возможном трансфере нападающего "Браги": я ничего ни с кем не подписывал
Спортдир "Оренбурга": "Динамо" обращалось к нам по поводу кандидатуры Лички
Камоцци: надеюсь на чемпионство "Спартака" в следующем сезоне
Агент: Корай Гюнтер может перейти в ЦСКА 1
Олег Иванов – на вопрос о сильнейшем тренере в его карьере: Рахимов, Слуцкий и Черчесов
Кривцов: вернусь на поле уже в следующем сезоне
Олег Иванов: Слуцкий не рассматривает Россию как вариант продолжения карьеры 2
Агент: Барач имеет действующий контракт с "Крыльями" и не будет его приостанавливать
Журналист Карпов: "Рубин" близок к подписанию защитника "Спартака" Рыбуса
L'Equipe: Шкриньяр покинет "Интер" и станет игроком "ПСЖ"
Полузащитник "Зенита" Барриос может перейти в "Дженоа" 1