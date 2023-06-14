– Пока никто никого не выкупал. "Динамо" интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Идут переговоры, — цитирует Андреева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" рассчитывает назначить главного тренера "Оренбурга" Марцела Личку на пост нового рулевого своей команды, который вакантен. При этом сообщалось, что бело-голубые готовы выплатить компенсацию нынешнему клубу чешского специалиста. По слухам, размер этой компенсации может составить 1 миллион евро.
Предыдущим главным тренером московского "Динамо" является Славиша Йоканович. Сербский специалист был уволен с этой должности с мае нынешнего года. Ожидается, что до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые найдут замену Йокановичу.
Спортдир "Оренбурга": "Динамо" обращалось к нам по поводу кандидатуры Лички
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что московское "Динамо" хочет пригласить к себе наставника его команды Марцела Личку.
Фото: "Чемпионат"