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Спортдир "Оренбурга": "Динамо" обращалось к нам по поводу кандидатуры Лички

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что московское "Динамо" хочет пригласить к себе наставника его команды Марцела Личку.
Фото: "Чемпионат"
– Пока никто никого не выкупал. "Динамо" интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Идут переговоры, — цитирует Андреева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" рассчитывает назначить главного тренера "Оренбурга" Марцела Личку на пост нового рулевого своей команды, который вакантен. При этом сообщалось, что бело-голубые готовы выплатить компенсацию нынешнему клубу чешского специалиста. По слухам, размер этой компенсации может составить 1 миллион евро.

Предыдущим главным тренером московского "Динамо" является Славиша Йоканович. Сербский специалист был уволен с этой должности с мае нынешнего года. Ожидается, что до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые найдут замену Йокановичу.


Оренбург Личка Динамо
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