– Сейчас надо передохнуть. Следующая цель — чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперед и вверх. ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом, — цитирует Федотова "Чемпионат".
В прошедшем сезоне московский ЦСКА сумел выиграть Кубок России по футболу. В суперфинале данного турнира "армейцы" переиграли "Краснодар" (1:1, 6:5 в серии пенальти). Для красно-синих подобный трофей оказался первым с 2013 года.
Отметим, что Владимир Федотов, ставший рулевым в столичном ЦСКА прошлым летом, привел команду к серебряным медалями в чемпионате России (2022-2023). Таким образом, "армейцы" показали свой лучший результат в РПЛ за последние 5 лет. Сам Федотов при этом получил награду лучшего тренера сезона.
Федотов: следующая цель? ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие задачи стоят перед командой
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы в Кубке России заявил о том, что "армейцы" только начали свой путь вперед.
Фото: ПФК ЦСКА