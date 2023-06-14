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Федотов: следующая цель? ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие задачи стоят перед командой

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы в Кубке России заявил о том, что "армейцы" только начали свой путь вперед.
Фото: ПФК ЦСКА
– Сейчас надо передохнуть. Следующая цель — чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперед и вверх. ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом, — цитирует Федотова "Чемпионат".

В прошедшем сезоне московский ЦСКА сумел выиграть Кубок России по футболу. В суперфинале данного турнира "армейцы" переиграли "Краснодар" (1:1, 6:5 в серии пенальти). Для красно-синих подобный трофей оказался первым с 2013 года.

Отметим, что Владимир Федотов, ставший рулевым в столичном ЦСКА прошлым летом, привел команду к серебряным медалями в чемпионате России (2022-2023). Таким образом, "армейцы" показали свой лучший результат в РПЛ за последние 5 лет. Сам Федотов при этом получил награду лучшего тренера сезона.


Федотов ЦСКА
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