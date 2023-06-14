По сведениям СМИ, 50-летний Евгений Мележиков покинет должность гендиректора "Спартака". Функционер и клуб расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Главным кандидатом на вакантный пост является Вадим Андреев из "Крыльев Советов", занимающий в самарском клубе аналогичную должность.
Евгений Мележиков был утвержден гендиректором "Спартака" летом 2021 года. Под его управлением столичный коллектив стал обладателем Кубка России. В минувшем сезоне коллектив, возглавляемый Гильермо Абаскалем, финишировал третьим, завоевав бронзовые медали первенства.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Евгений Мележиков покинул пост гендиректора "Спартака"
Евгений Мележиков покидает свой пост в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"