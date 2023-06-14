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Личка: мой представитель сейчас занимается общением с "Динамо" и "Оренбургом"

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Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился информацией о переговорах с "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- "Динамо" и "Оренбург" сейчас работают между собой, поэтому я не хочу ничего комментировать. Этим в том числе занимается мой представитель Анатолий Николаев, - приводит комментарий Лички "Чемпионат".

В последние дни различные источники все чаще сообщают о том, что Марцел Личка станет новым рулевым столичного "Динамо". В частности, в СМИ появлялись сведения, что столичный клуб компенсирует южноуральцам 1 млн евро за переход Лички. Неудивительно, что работа Марцела заинтересовала "Динамо". Он сумел поднять "Оренбург" на 7-ю строчку в 1-й же сезон после возвращения "Оренбурга" в высший дивизион. За 30 туров коллектив одержал 14 побед. В активе команды 46 турнирных баллов. В 30-м туре "Оренбург" и "Динамо" встречались между собой. Игра закончилась разгромной победой дружины Лички. "Оренбург" отправил три безответных мяча в ворота москвичей.


Оренбург Личка Динамо
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