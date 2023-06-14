- При выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита". Может, посоветуют хорошего специалиста. У сине-бело-голубых лучший менеджмент в российской футболе, поэтому клуб стабильно выигрывает все российские трофеи. "Спартак" не намного беднее "Зенита", но красно-белые не умеют правильно распоряжаться деньгами, а петербуржцы умеют, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появились сведения о структурных изменениях в "Спартаке". В клубе приняли решение сменить гендиректора. Свой пост оставит Евгений Мележиков, трудившийся на должности гендиректора с 2021 года. "Спартак" по итогам сезона стал третьим, отстав от "Зенита" на 16 очков. Петербуржцы занимают 1-е место уже 5 сезонов подряд. Управляет невским клубом Александр Медведев. Рулевым петербуржского коллектива является российский тренер Сергей Семак.
В минувшем сезоне "Зенит" дважды обыграл "Спартак" в рамках национального первенства. В Москве дружина Семака сумела одержать волевую победу благодаря голам Деяна Ловрена и Андрея Мостового (2:1). В игре второго круга было забито 5 голов. "Зенит" вырвал победу в компенсированное время. Победный гол в активе Ивана Сергеева. Также точными ударами отметились Мостовой и Клаудиньо.
Петржела: при выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела призвал "Спартак" обратиться за помощью к петербуржскому клубу.
Фото: ФК "Зенит"