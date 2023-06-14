- Конечно, мое возвращение в ЦСКА этим летом возможно, я по?прежнему являюсь футболистом этого клуба. Нужно просто подождать и увидим, что в итоге произойдет. Переговоры с ЦСКА идут? Да, так и есть. Есть ли другие варианты продолжения карьеры? Есть варианты в Голландии. "Фортуна" довольна тем, как я провел сезон, они хотят выкупить меня, - приводит комментарий Бистровича "РБ Спорт".
Кристиан Бистрович, играющий на позиции центрального хавбека, полнил состав ЦСКА в 2018 году. В красно-синей майке хорватский игрок сыграл 96 поединков. За этот отрезок футболист сумел отметиться 8 голами. Также в активе Кристиана 7 голевых пасов. Минувшей зимой Бистрович перебрался в Голландию, где на правах аренды защищал цвета Фортуны. В составе нидерландского коллектива хорват сумел отметиться 1 голевым пасом в 25 играх. Права на игрока по-прежнему принадлежат ЦСКА. В апреле Кристиан отпраздновал свое 25-летие. Армейцы по итогам завершившегося сезона смогли завоевать серебряные медали российского первенства, опередив "Спартак", финишировавшего третьим, на 4 турнирных балла.
Бистрович: возвращение в ЦСКА этим летом возможно
Хорватский футболист Кристиан Бистрович поделился информацией о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"