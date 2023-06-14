Матчи Скрыть

Бистрович: возвращение в ЦСКА этим летом возможно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хорватский футболист Кристиан Бистрович поделился информацией о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"
- Конечно, мое возвращение в ЦСКА этим летом возможно, я по?прежнему являюсь футболистом этого клуба. Нужно просто подождать и увидим, что в итоге произойдет. Переговоры с ЦСКА идут? Да, так и есть. Есть ли другие варианты продолжения карьеры? Есть варианты в Голландии. "Фортуна" довольна тем, как я провел сезон, они хотят выкупить меня, - приводит комментарий Бистровича "РБ Спорт".

Кристиан Бистрович, играющий на позиции центрального хавбека, полнил состав ЦСКА в 2018 году. В красно-синей майке хорватский игрок сыграл 96 поединков. За этот отрезок футболист сумел отметиться 8 голами. Также в активе Кристиана 7 голевых пасов. Минувшей зимой Бистрович перебрался в Голландию, где на правах аренды защищал цвета Фортуны. В составе нидерландского коллектива хорват сумел отметиться 1 голевым пасом в 25 играх. Права на игрока по-прежнему принадлежат ЦСКА. В апреле Кристиан отпраздновал свое 25-летие. Армейцы по итогам завершившегося сезона смогли завоевать серебряные медали российского первенства, опередив "Спартак", финишировавшего третьим, на 4 турнирных балла.


ЦСКА Бистрович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хорватия в дополнительное время обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций
14 июня
"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" хотят переименовать в "Лукойл Арену" в конце 2023 года
В "Спартаке" снова ищут виноватых: Мележиков уже ушёл, Эшуорт под угрозой 2
Пономарев: Чалову не нужно никуда уезжать. Его команда - ЦСКА, больше он нигде не заиграет эксклюзив
Журналист Карпов: "Крылья Советов" сделали официальный запрос по трансферу защитника ПАОКа Каргаса
Представители Кариоки: возвращение игрока в РПЛ? Все зависит от предложения
"РБ Спорт": "Торпедо" выкупает у "Ростова" Бабурина 1
Полузащитник Карапузов вернется в "Динамо" к первому сбору
Бистрович: возвращение в ЦСКА этим летом возможно
Петржела: при выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита" 9
Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в "Интере"
Экс-игрок "Ростова" Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана
Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса" 1
Журналист Диого Росси: "Спартак" и ЦСКА интересуются полузащитником "Гремио" Бителло
Модрич и Ковачич - в основе Хорватии на матч полуфинала Лиги наций против сборной Нидерландов. Влашич остался в запасе