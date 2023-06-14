Матчи Скрыть

"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" хотят переименовать в "Лукойл Арену" в конце 2023 года

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Домашняя арена "Спартака" получит новое название.
Фото: Оф. сайт "Открытие Банк Арена"
По сведениям СМИ, "Открытие Арена", на которой проводит свои домашние игры столичный "Спартак", в конце 2023 года сменит название. По данным источника, стадион будет носить название "Лукойл Арена". Примечательно, что у "Спартака" было еще одно предложение от банковской группы, но оно было отклонено.

"Открытие арена", вмещающая 44.571 зрителя, принимает футбольный матчи с сентября 2014 года. Тогда состоялся первый поединок на этой арене, который носил товарищеский характер. "Спартак" играл с "Црвеной Звездой" из Сербии (1:1). Первый же официальный поединок состоялся в рамках РПЛ. Красно-белые уверенно переиграли "Торпедо". Примечательно, что первый гол забил голландец Квинси Промес, ныне защищающий цвета "Спартака". В минувшем сезоне "Спартак" сумел завершить чемпионат на 3-й строчке. Дружина Гильермо Абаскаля завоевала бронзовые медали первенства.

Источник: "РБ Спорт"


Открытие Арена Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хорватия в дополнительное время обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций
14 июня
"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" хотят переименовать в "Лукойл Арену" в конце 2023 года
В "Спартаке" снова ищут виноватых: Мележиков уже ушёл, Эшуорт под угрозой 2
Пономарев: Чалову не нужно никуда уезжать. Его команда - ЦСКА, больше он нигде не заиграет эксклюзив
Журналист Карпов: "Крылья Советов" сделали официальный запрос по трансферу защитника ПАОКа Каргаса
Представители Кариоки: возвращение игрока в РПЛ? Все зависит от предложения
"РБ Спорт": "Торпедо" выкупает у "Ростова" Бабурина 1
Полузащитник Карапузов вернется в "Динамо" к первому сбору
Бистрович: возвращение в ЦСКА этим летом возможно
Петржела: при выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита" 9
Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в "Интере"
Экс-игрок "Ростова" Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана
Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса" 1
Журналист Диого Росси: "Спартак" и ЦСКА интересуются полузащитником "Гремио" Бителло
Модрич и Ковачич - в основе Хорватии на матч полуфинала Лиги наций против сборной Нидерландов. Влашич остался в запасе