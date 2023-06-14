По сведениям СМИ, "Открытие Арена", на которой проводит свои домашние игры столичный "Спартак", в конце 2023 года сменит название. По данным источника, стадион будет носить название "Лукойл Арена". Примечательно, что у "Спартака" было еще одно предложение от банковской группы, но оно было отклонено.
"Открытие арена", вмещающая 44.571 зрителя, принимает футбольный матчи с сентября 2014 года. Тогда состоялся первый поединок на этой арене, который носил товарищеский характер. "Спартак" играл с "Црвеной Звездой" из Сербии (1:1). Первый же официальный поединок состоялся в рамках РПЛ. Красно-белые уверенно переиграли "Торпедо". Примечательно, что первый гол забил голландец Квинси Промес, ныне защищающий цвета "Спартака". В минувшем сезоне "Спартак" сумел завершить чемпионат на 3-й строчке. Дружина Гильермо Абаскаля завоевала бронзовые медали первенства.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" хотят переименовать в "Лукойл Арену" в конце 2023 года
Домашняя арена "Спартака" получит новое название.
Фото: Оф. сайт "Открытие Банк Арена"