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Дивеев: в пенальти нужна уверенность, зачем их бояться?

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Российский футболист ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем отношении к 11-метровым.
Фото: "Матч ТВ"
- В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить — туда и ударил. Главное — попасть в ворота. Попал, а там ну отбил бы вратарь, что уже сделаешь? Такое не вытащить? Может быть, - приводит мнение Дивеева "Чемпионат".

Благодаря победе в серии 11-метровых над "Краснодаром" дружина Владимира Федотова подняла над головой Кубок Росси. В серии пенальти армейцы смазали всего 1 удар. В каркас ворот попал бразильский защитник Мойзес. У южан свои попытки не смогли реализовать Жоау Батчи и Олакунле Олусегун. Свое мастерство проявил голкипер москвичей Игорь Акинфеев, сумевший отбить пенальти. Российский защитник ЦСКА Игорь Дивеев свой 11-метровый смог уверенно реализовать. Он бил вторым у армейцев после Федора Чалова. В завершившимся сезоне Игорь, недавно пролонгировавший договор с ЦСКА, забил 2 гола и оформил 1 ассист в 27 играх. ЦСКА по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ занял 2-ю позицию.


Дивеев ЦСКА
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