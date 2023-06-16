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Канчельскис: Смолов талантливее Дзюбы, но карьера лучше сложилась у Артема

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил карьеру 33-летнего нападающего московского "Динамо" Федора Смолова.
Фото: РИА Новости
– Смолов — сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы, — передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

33-летний форвард Федор Смолов в настоящий момент времени выступает за московское "Динамо". Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне РПЛ Смолов принял участие в 24-х матчах. Ему удалось забить 10 мячей и сделать 4 голевые передачи.

34-летний Артем Дзюба является игроком московского "Локомотива". Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,50 миллиона евро. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба забил 8 мячей и отдал 5 ассистов за 11 матчей.


Дзюба Смолов Канчельскис Динамо Локомотив
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