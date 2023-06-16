– Лукас не собирается покидать "Локомотив", у него действующее соглашение с клубом, — цитирует Лопеса "РБ Спорт".
22-летний Лукас Фассон стал игроком московского "Локомотива" в июле 2022 года. Его действующее соглашение с красно-зелеными рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость бразильца в 2 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу Лукас Фассон принял участие лишь в 3-х матчах. Это связано с тем, что защитник в начале сезона получил серьезную травму колена – разрыв крестообразных связок.
Агент: Фассон не собирается покидать "Локомотив"
Агент Илдемир Лопес, который представляет интересы защитника московского "Локомотива" Лукаса Фассона, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"