По сведениям СМИ, "Спартак" хочет подписать левого защитника в летнее межсезонье. Это связано с тяжелой травмой португальца Томаша Тавареша. Одним из кандидатов на усиление является 27-летний российский крайний защитник Артем Макарчук, который на данный момент защищает цвета "Сочи".
В завершившемся сезоне Артем Макарчук провел в майке "Сочи" 35 поединков. В них он сумел отметиться 1 голов и 5 голевыми пасами. "Сочи" по итогам сезона финишировал на 10-й позиции. "Спартак" Гильермо Абаскаля смог занять 3-е место и выиграл бронзовые медали. Ранее было объявлено, что защитник Томаш Тавареш травмировал колено, повредив крестообразные связки, в молодежной сборной Португалии и выбыл на долгий срок.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Спартак" вернется к варианту с Макарчуком из-за травмы Тавареша
Российский футболист "Сочи" Артем Макарчук поможет перебраться в Москву.
Фото: "Чемпионат"