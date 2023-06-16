– Пока окончательного решения относительно будущего Кристияна нет. Но, вероятнее всего, он вернется в ЦСКА, — передает слова Вукмирица Sport24.
25-летний Кристиян Бистрович в настоящий момент времени принадлежит московскому ЦСКА. При этом прошлый сезон полузащитник провел за пределами России – сначала в аренде в итальянском "Лечче", а затем в голландской "Фортуне". Действующее соглашение хорвата с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 2,60 миллионов евро.
Агент: вероятнее всего, Бистрович вернется в ЦСКА
Агент Вукмил Вукмирица, который представляет интересы футболиста московского ЦСКА Кристияна Бистровича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"