– Следующий сезон станет важным испытанием для Гильермо. К нему будет приковано еще больше внимания, потому что это его второй год полноценной работы в большом клубе. Уверен, Гильермо справится с этим давлением и порадует болельщиков хорошей игрой команды. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы, у него светлое будущее в европейском футболе, – передает слова Рианчо "РБ Спорт".
34-летний Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского "Спартака" прошлым летом. Под руководством испанского специалиста в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу красно-белые заработали 54 очка. Они финишировали на 3-м месте в турнирной таблице. При этом столичный коллектив остался без трофеев.
Действующее соглашение Гильермо Абаскаля с московским "Спартаком" рассчитано до лета 2025 года. Примечательно, что контракт с испанским тренером был продлен по ходу сезона 2022-2023. Предыдущий договор между сторонами был рассчитан до июня 2024 года.
Рианчо – о работе Абаскаля в "Спартаке": им уже интересуются многие испанские клубы
Бывший главный тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями о работе нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
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