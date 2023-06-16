- На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая — от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность, - приводит комментарий Голубева ТАСС.
Ростов, возглавляемый Валерием Карпиным, по итогам 30 туров национального первенства заработал 53 турнирных баллов. Набранное количество баллов позволило дончанам финишировать на 4-й позиции. Так высоко команда не забиралась с 2016 года. Тогда ростовчане под руководством Курбана Бердыева заняли 2-ю позицию и вышли в ЛЧ.
Стоимость "Ростова", по данным Transfermаrkt, составляет примерно 52,75 млн евро. Ранее в СМИ появились сведения, что столичный "Спартак" заинтересован в кандидатуре капитана южного коллектива Данила Глебова. При этом недавно опорный хавбек пролонгировал трудовой договор с "Ростовом" до 2028 года. Россиянин является самым дорогим игроком команды (8 млн евро.). На втором месте находится другой российский хавбек Даниил Уткин. Его цена составляет 7 млн евро. Тройку с 5 млн евро замыкает защитник Максим Осипенко.
Губернатор Ростовской области: в "Ростове" ликвидируют задолженность по зарплате с помощью трансферов игроков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился информацией о долгах по зарплате в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"