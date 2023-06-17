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Спортивный директор "Оренбурга": объявим Ярошика, когда Личка уйдет

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Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что уход Марцела Лички с поста главного тренера и назначение на эту должность Иржи Ярошика произойдут параллельно.
Фото: Чемпионат.com
"Это все будет параллельно. Когда Марцел Личка уйдет, тогда мы и объявим Ярошика. По Личке знаю, что идут движения в переговорах. Но я не участвую в официальных переговорах", - цитирует Андреева "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка близок к уходу на аналогичную должность в московское "Динамо". 45-летний чешский специалист возглавляет оренбуржцев с лета 2020 года. Этот сезон стал дебютным для команды в РПЛ. Подопечные Лички финишировали на седьмом месте в турнирной таблице.

Бывший футболист столичного ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" Иржи Ярошик находится без клуба с марта этого года. Последним местом работы 45-летнего тренера был чешский "Теплице".


Личка Ярошик Андреев Оренбург
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