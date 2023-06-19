– Тюремный приговор, вынесенный Квинси Промесу – очень плохая новость для всего российского футбола и "Спартака" в частности. Но решение суда нужно уважать. Безусловно, это все нанесет большой удар по имиджу и репутации "Спартака", ведь Промес – их игрок. Но футболист должен поступить так, как требует закон, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году.
Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон - до конца июня 2024 года. Команда Гильермо Абаскаля заняла третье место в итоговой таблице РПЛ сезона-2022/23.
Рианчо: тюремный приговор Промесу – очень плохая новость для всего российского футбола и "Спартака"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на вердикт суда Амстердама приговорить вингера красно-белых Квинси Промеса к 18 годам лишения свободы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.
Фото: ФК "Спартак"