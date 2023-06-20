- Если появилась информация, что Гогличидзе перешел в "Оренбург" - наверное, это так. Скорее всего, этот сезон он проведет в "Оренбурге". Это аренда с правом выкупа, - передает слова Иванова "Чемпионат".
Ранее спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что южноуральцы почти договорились с "Уралом" об аренде 26-летнего левого защитника Лео Гогличидзе. В прошедшем сезоне футболист провел 37 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас.
Спортдиректор "Оренбурга": обо всём уже договорились с "Уралом" по Гогличидзе
Григорий Иванов: скорее всего, Гогличидзе сезон проведет в "Оренбурге". Аренда с правом выкупа
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Лео Гогличидзе в "Оренбург".
Фото: ФК "Урал"