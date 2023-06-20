- Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба, - приводит комментарий Медведева "СЭ".
Сегодня в бразильских СМИ появились сведения о том, что атакующего хавбека "Зенита" Малкома в своих рядах хочет видеть "Ювентус" из Турина. Интерес топ-клуба не вызывает удивления. Бразилец провел очень сильный сезон в России. Как отмечает сам игрок, для него завершившейся сезон стал лучшим в карьере. Зенитовец наколотил 23 гола в 27 встречах национального первенства, выиграв гонку страйкеров. Также футболист получил две награды - лучший нападающий и лучший игрок лиги. В данный момент Малком пребывает в своей национальной команде и готовится к игре с Сенегалом. Ранее он вышел на спарринг с Гвиней и помог своей команде разгромить соперника, заработав 11-метровый.
Александр Медведев – об интересе "Ювентуса" к Малкому: мы не комментируем слухи
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что "Ювентус" заинтересован в кандидатуре Малкома.
Фото: "СЭ"