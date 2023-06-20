Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Молдавия
21:45
ПольшаНе начат
Эстония
21:45
БельгияНе начат
Болгария
21:45
СербияНе начат
Шотландия
21:45
ГрузияНе начат
Австрия
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
ПортугалияНе начат

Александр Медведев – об интересе "Ювентуса" к Малкому: мы не комментируем слухи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что "Ювентус" заинтересован в кандидатуре Малкома.
Фото: "СЭ"
- Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба, - приводит комментарий Медведева "СЭ".

Сегодня в бразильских СМИ появились сведения о том, что атакующего хавбека "Зенита" Малкома в своих рядах хочет видеть "Ювентус" из Турина. Интерес топ-клуба не вызывает удивления. Бразилец провел очень сильный сезон в России. Как отмечает сам игрок, для него завершившейся сезон стал лучшим в карьере. Зенитовец наколотил 23 гола в 27 встречах национального первенства, выиграв гонку страйкеров. Также футболист получил две награды - лучший нападающий и лучший игрок лиги. В данный момент Малком пребывает в своей национальной команде и готовится к игре с Сенегалом. Ранее он вышел на спарринг с Гвиней и помог своей команде разгромить соперника, заработав 11-метровый.


Ювентус Зенит Малком Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится