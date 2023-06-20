– Мы не ведем переговоров. Нет смысла говорить о слухах, – цитирует Миранду Sport24.
Сегодня иностранное издание UOL разместило информацию о том, что итальянский "Ювентус" инициировал переговоры с руководством "Зенита" по поводу возможного перехода вингера питерского клуба Малкома. Отмечалось, что трансфер обойдется туринскому клубу в 30-40 миллионов евро.
В минувшее воскресенье 26-летний бразилец, весной получивший паспорт РФ, дебютировал за национальную команду Бразилии и заработал на себе пенальти, который завершился голом.
Агент Малкома – о возможном переходе в "Ювентус": мы не ведем переговоров. Нет смысла говорить о слухах
Гильерме Миранда, агент атакующего полузащитника "Зенита" Малкома, прокомментировал слухи о переговорах между "Ювентусом" и сине-бело-голубыми на предмет возможного трансфера бразильца.
Фото: Globall Look Press