- В каких-то матчах я негодовал из-за судейства. В целом, проблема не в том, что вредят конкретной команде, а в том, что футбол стал быстрее, и моменты трактуются по-разному. Теории заговора я тут не вижу. Мы будем продолжать общение и работу с судейским корпусом, - приводит комментарий Малышева Sport24.
Весенняя часть РПЛ ознаменовалась рядом скандалов, связанных с судейством. В частности, в играх с участием "Спартака" судьи ошибались как в пользу москвичей, так и против. Например, Виталий Мешков ошибочно отменил гол Александра Соболева в поединке с "Уралом" (2:2). Это не позволило команде Гильермо Абаскаля завоевать три очка. После, в матче с "Динамо" (3:3) ростовчанин Сергей Иванов уже ошибся в пользу "Спартака", неверно назначив 11-метровый и не показав красную Соболеву. Еще одним матчем с судейским скандалом стала игра с "Зенитом" (2:3). РФС признал, что рефери из Сочи Павел Кукуян не должен был засчитывать гол Андрея Мостового. В начале весны "Спартак" провел встречу с руководством судейского корпуса. По итогам сезона москвичи сумели завоевать бронзовые медали.
Гендиректор "Спартака" Малышев: будем продолжать общение и работу с судейским корпусом
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев поделился своими мыслями по поводу судейства в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"