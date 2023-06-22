– Ничего от Малышева не жду, ничему уже не удивляюсь и даже голову уже не хочется себе заморачивать всеми этими назначениями. Ну не работал он в футболе и не работал, много таких людей, которые никогда и близко к футболу не были. Я ж говорю, сейчас на первом месте деньги, власть и популярность, узнаваемость. Ради этого люди готовы на все.
А футбол – это самый популярный вид спорта в мире. За счет этого все в футбол и лезут. Но этот человек на должности наверху, пусть работает. Был Мележиков, его половина футболистов в лицо не видела. Они же в футбол не лезут, занимаются деньгами, финансами, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" на специально созванной пресс-конференции представил Олега Малышева в качестве нового генерального директора московского клуба. На руководящей должности он сменил прежнего гендира Евгения Мележикова. Новый операционный управляющий рассказал о причинах прихода на новый пост, о своем бэкграунде в футболе, высказался о главном тренере Гильермо Абаскале и его работе. Кроме того, Малышев заверил, что клуб окажет содействие осужденному за нападение на своего двоюродного брата форварда "Спартака" Квинси Промеса.
По итогам сезона "Спартак" завоевал бронзовые медали РПЛ, завершив чемпионат России на третьей строчке. В Кубке России команда Гильермо Абаскаля не сумела защитить трофей, вылетев на ранних стадиях плей-офф от представителя Первой лиги "Акрона" из Тольятти.
Мостовой: ничего от нового гендиректора "Спартака" не жду. Сейчас на первом месте деньги, власть и узнаваемость
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от смены генерального директора в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"