Погребняк: не верю, что с российского футбола снимут бан

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Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк не верит, что с российского футбола снимут запрет.
Фото: Global Look Press
"Не верю, что с российского футбола снимут бан", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

Напомним, российские клубы и национальная команда страны были отстранены от международных турниров с февраля прошлого года. На прошедшей ранее конференции РФС в Москве, представители ФИФА и УЕФА заявили о вере в скорое возвращение России к участию в официальных международных соревнованиях.


Погребняк ФИФА УЕФА РФС
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