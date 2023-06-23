"Не верю, что с российского футбола снимут бан", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
Напомним, российские клубы и национальная команда страны были отстранены от международных турниров с февраля прошлого года. На прошедшей ранее конференции РФС в Москве, представители ФИФА и УЕФА заявили о вере в скорое возвращение России к участию в официальных международных соревнованиях.
Погребняк: не верю, что с российского футбола снимут бан
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк не верит, что с российского футбола снимут запрет.
Фото: Global Look Press