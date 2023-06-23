Как сообщает источник, футболист Маркос Гильерме прекратил сотрудничество с "Химками", разорвав контракт с подмосковным клубом. Отмечается, что бразилец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Там на него претендует несколько клубов.
27-летний Маркос Гильерме стал игроком "Химок" в феврале текущего года. Подмосковный клуб заполучил бразильца в статусе свободного агента. Отечественный клуб подписал контракт с полузащитником до лета 2024 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Маркос Алонсо принял участие в 10-ти матчах. Он отметился 1 забитым мячом.
Источник: Sport24
Sport24: бразилец Маркос Гильерме разорвал контракт с "Химками"
Бразильский полузащитник Маркос Гильерме разорвал соглашение с подмосковными "Химками" и вышел на рынок свободных агентов.
Фото: ФК "Химки"