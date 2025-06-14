«Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно.
«Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности ее не ведут. Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионом России стал «Краснодар», набравший 67 очков. На один балл от «быков» отстал «Зенит». Третье место занял ЦСКА, набрав 59 очков. Московский «Спартак» финишировал на четвертой позиции. В активе «красно-белых» 57 баллов.
Сегодня, 14 июня, стало известно, что игра за Суперкубок России состоится в Казани. В ней примут участие «Краснодар» и ЦСКА.
Канчельскис: должно случиться чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом в предстоящем сезоне
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ, а также высказался о московском «Спартаке».
Фото: ФК "Спартак"