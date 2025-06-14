Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо. По его информации, «матрасники» могут столкнуться с трудностями при возможном подписании шотландского футболиста, поскольку в английском клубе высоко его оценивают.
Контракт 31-летнего защитника с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В прошедшем сезоне Робертсон сыграл в 45 играх за «мерсисайдцев» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии, а «Атлетико» финишировало на третьей строчке в испанском первенстве.
Романо: «Атлетико» хочет купить Робертсона из «Ливерпуля»
Мадридский «Атлетико» может приобрести защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
Фото: ФК "Ливерпуль"