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Романо: «Атлетико» хочет купить Робертсона из «Ливерпуля»

Мадридский «Атлетико» может приобрести защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо. По его информации, «матрасники» могут столкнуться с трудностями при возможном подписании шотландского футболиста, поскольку в английском клубе высоко его оценивают.

Контракт 31-летнего защитника с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Робертсон сыграл в 45 играх за «мерсисайдцев» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии, а «Атлетико» финишировало на третьей строчке в испанском первенстве.

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