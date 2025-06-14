Сборная России опубликовала фото Сафонова с медалями, которые он выиграл с "ПСЖ"

телеграм-канале сборной России опубликовали фотографию вратаря Матвея Сафонова с четырьмя чемпионскими медалями, которые он завоевал с французским клубом «ПСЖ» в сезоне-2024/25.

Фото: сборная России

26-летний вратарь выиграл с парижанами четыре трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем Лиги чемпионов.



Во всех турнирах Сафонов принял участие в 17 матчах, сыграв в семи играх «на ноль». Контракт российского вратаря с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.



Напомним, что с 15 июня по 13 июля в США пройдет клубный чемпионат мира, в котором сыграет «ПСЖ». На групповой стадии подопечные Луиса Энрике встретятся с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого», а также с американским клубом «Сиэтл Саундерс».