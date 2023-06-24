– Малком — самый техничный игрок в Российской Премьер-лиге. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не на таком высоком уровне, как у бразильца. Возможный уход Малкома станет проблемой для "Зенита" и потерей для нашей Лиги, — передает слова Мостового "РБ Спорт".
С начала зимы 2023 года в СМИ неизменно обсуждаются слухи о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком может продолжить свою карьеру в Европе. Ранее говорилось о желании французского "ПСЖ" и английского "Арсенала" оформить трансфер бразильского нападающего. В последние же дни появилась информация о стремлении итальянского "Ювентуса" приобрести Малкома. По слухам, туринцы готовы выложить за южноамериканского игрока около 30 миллионов евро.
26-летний Малком является футболистом петербургского "Зенита" с августа 2019 года. Действующий контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне южноамериканец стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, в рамках которой он забил 23 мяча и сделал 9 ассистов за 27 матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 30 миллионов евро.
Мостовой – о возможном отъезде Малкома: это станет проблемой для "Зенита" и потерей для РПЛ
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что легионер петербургского "Зенита" Малком может уехать в Европу.
Фото: ФК "Зенит"