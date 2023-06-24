- Будущее Шамара пока за "Спартаком". Если будут какие-либо изменения, вы сразу об этом узнаете, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Ямаец Шамар Николсон, выступающий на позиции центрального нападающего, сумел забить 3 гола, сыграв в 22 играх национального первенства. Также форвард записал в свой актив 1 голевой пас. Отметим, что футболист защищает цвета столичного коллектива с 2022 года. Недавно в СМИ появились сведения о том, что страйкера в своем составе хотел видеть "Андерлехт" из Бельгии, но Шамар отверг данный вариант продолжения карьеры. Также сообщалось, что боссы "Спартака" намерены выручить за своего нападающего не менее 7 млн евро. "Спартак" по итогам сезона завоевал бронзу. Руководит команду Гильермо Абаскаль.
Агент: будущее Николсона пока за "Спартаком"
Агент футболиста "Спартака" из Ямайки Шамара Николсона Ненад Портега поделился информацией о будущем форварда.
Фото: "Чемпионат"