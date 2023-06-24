– Мне очень жаль, что в России происходят такие события. Уедут ли из РПЛ все иностранцы? Это сложная ситуация для определения действий, людям нужно время, чтобы все понять. Это возможно, но у каждого человека свои обстоятельства, каждый случай индивидуален. Мы должны уважать позицию каждого человека и относиться с пониманием к их действиям. Надеюсь, все закончится хорошо, – приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Рауль Рианчо непродолжительное время входил в тренерский штаб "Спартака". 63-летний испанец даже провел 6 матчей в качестве исполняющего обязанности главного тренера московской команды.
По итогам завершившегося сезона "Спартак" завоевал бронзовые медали, замкнув тройку лучших команд чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля на 4 очка отстала от серебряного призера ЦСКА и уступила 16 турнирных баллов бессменному чемпиону последних 5 лет "Зениту" из Санкт-Петербурга.
Рианчо: мне очень жаль, что в России происходят такие события. Возможно, все легионеры уедут из РПЛ
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о последних политических событиях, происходящих в России.
Фото: ФК "Спартак"