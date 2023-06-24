- Жребий не может быть оптимальным или неоптимальным. Мы просто принимаем эти результаты жеребьевки, и всё, будем готовиться к матчам. Не оцениваю, кто фаворит группы, а кто — нет. Просто услышали, кто наши соперники и приняли это. Кто сильнее, будет понятно уже по окончанию турнира, - приводит комментарий Хохлова "Матч ТВ".
Российский специалист Дмитрий Хохлов пришел в "Сочи" в качестве помощника Курбана Бердыева, но после его увольнения именно Дмитрий заканчивал сезон с командой. У руля южан Хохлов провел 8 поединков, в которых сумел одержать 2 победы, проиграв при этом 5 раз. Также в активе россиянина 1 ничья. "Барсы" по итогам минувшего розыгрыша российского первенства финишировали на 10-й строчке в таблице. Примечательно, что в сезоне 2021/2022 южане завоевали серебряные медали. Тогда ими руководил Владимир Федотов. Руководитель "Сочи" Борис Ротенберг принял решение о том, чтобы доверить Хохлову место главного тренера южного коллектива в следующем сезоне. Жребий Кубка России определил "Сочи" в один квартет с ЦСКА, "Оренбургом" и "Факелом".
Наставник "Сочи" Хохлов: жребий не может быть оптимальным или неоптимальным. Мы просто принимаем результаты и все
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов поделился своими соображениями по поводу жеребьевки Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"