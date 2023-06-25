- Из "Оренбурга" вместе со мной пришли мой брат Марио, Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Женя Стукалов. Останется в штабе тренер вратарей Дмитрий Изотов, который ранее работал в "Динамо". Также в наш штаб войдет Ролан Гусев, о котором много хороших рекомендаций от специалистов. Мы пообщались с ним по телефону. Знаю, что у Гусева есть большое желание работать в родном клубе, за который он долгое время выступал, будучи игроком.
Бывший полузащитник Ролан Гусев начинал свою профессиональную карьеру футболиста в московском "Динамо" и играл за "бело-голубых" с 1994 по 2001 год. Хавбек провел за "Динамо" 161 матч, в которых забил 28 голов. В январе 2019 года Гусев начал тренерскую карьеру, став тренером команды ДЮСШ ЦСКА.
По итогам завершившегося сезона 2022/2023 столичное "Динамо" финишировало на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За несколько туров до окончания первенства руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича. "Бело-голубые" завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова.
Источник: Metaratings
Личка: у Ролана Гусева большое желание работать в родном клубе
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Фото: "СЭ"