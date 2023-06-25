– Потенциально 9 бразильцев в новом сезоне в составе "Зенита"? Я не могу сказать, как это повлияет на игру "Зенита". Но я уже давно говорил, что за "Зенит" должны играть в первую очередь его собственные воспитанники. Я говорил это в прошлом и могу повторить эти слова и сейчас, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Накануне бразильский легион "Зенита" пополнил хавбек Ду Кейрос, который перебрался в Северную столицу из "Коринтианса" как часть сделки по трансферу Юри Альберто. Кроме того, в санкт-петербургский клуб активно сватают молодого нападающего "Коринтианса" Педриньо.
В этом году экс-нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба после перехода в "Локомотив" дал хлесткое интервью по поводу засилья иностранных футболистов в составе чемпиона России, констатировав превращение "Зенита" в "Зенит Рио-де-Жанейро". В этом сезоне команда Сергея Семака в пятый раз подряд выиграла Российскую Премьер-лигу.
Петржела – о переходе Ду Кейроса: за "Зенит" должны играть в первую очередь собственные воспитанники
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на переход в питерский клуб бразильского полузащитника Ду Кейроса из "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"