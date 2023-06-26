- Когда его назначили, первое, что подумал: а где российские специалисты? У нас немало хороших тренеров. Каким он будет, не знаю. В качестве футболиста видел его несколько игр и все. Не знаю, как относиться к его назначению. Это PR-ход и авантюра получается. Готов ли я ему в будущем конкуренцию навязать? Не знаю, мне лет то сколько, а Ярошик молодой. Гоняться ни за кем не буду. Учиться на тренера начну только в июле или в августе.
Напомним, чешский специалист Иржи Ярошик сменил на посту главного тренера "Оренбурга" Марцела Личку, который возглавил московское "Динамо". Предыдущим местом работы 45-летнего тренера был "Теплице" из чемпионата Чехии.
"Оренбург" закончил минувший розыгрыш чемпионата России на седьмой позиции в турнирной таблице. Оренбуржцы набрали 46 очков в 30 матчах. Новый сезон российской Премьер-лиги коллектив Ярошика откроет 23-го июля выездной встречей против столичного "Спартака". Первый домашний матч "Оренбург" проведет только в рамках третьего тура, в котором 6-го августа примет на своем поле "Урал".
Источник: Legalbet
Мостовой - о назначении Ярошика: а где российские специалисты? Это PR-ход и авантюра
Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение Иржи Ярошика на пост главного тренера "Оренбурга".
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