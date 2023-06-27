– Бакаев — футболист ограниченных возможностей, с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам "Зенита", пока что. Сможет ли он раскрыться, если уйдет Малком? Не знаю, зависит от него. Неизвестно, оставит ли его вообще Семак, — передает слова Орлова Sport24.
В минувшем сезоне полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев принял участие в 26 матчах своего клуба. В общей сложности россиянин провел на поле 682 минуты. Он сумел записать на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.
26-летний Зелимхан Бакаев стал футболистом петербургского "Зенита" летом 2022 года. Он перешел в команду с берегов Невы на правах свободного агента – после того, как его контракт с московским "Спартаком" истек. Действующее соглашение полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вингера в 2,50 млн евро.
Орлов – о Бакаеве: это футболист ограниченных возможностей, не соответствующий запросам "Зенита"
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре полузащитника Зелимхана Бакаева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"