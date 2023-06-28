- "Зенит" сделает упор на Кубок в новом сезоне, с чемпионством все и так ясно. В России сейчас нет конкурентов команде Семака. А Кубок России дается клубу тяжело из года в год. В прошлом сезоне петербуржцы очень неудачно выступили, проиграв группу «Спартаку», а затем вылетев на ранней стадии турнира, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".
Российский тренер Сергей Семак, находясь у руля "Зенита", всего 1 раз поднимал над головой Кубок России. В сезоне 2019/2020 петербуржцы, обыграв в полуфинале "Спартак" из Москвы (2:1), в финале оказались сильнее "Химок" Сергея Юрана (1:0). Решающий гол на счету бывшего центрфорварда коллектива с берегов Невы Артема Дзюбы. Он отметился точным ударом с 11-метрового. В остальных розыгрышах турнира "Зенит" выступал неудачно, покидая турнир на ранних стадиях. В частности, в прошлом сезоне коллектив из Санкт-Петербурга на своей арене уступил в серии пенальти столичному "Динамо".
Примечательно, что "Зенит" 5 лет подряд завоевывает золотые медали российского первенства. Благодаря гегемонии "Зенит" получил на свою эмблему вторую звезду. В следующем розыгрыше Кубка петербуржцы сыграют на групповом этапе с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов".
Петржела: "Зенит" сделает упор на Кубок России в новом сезоне, с чемпионством все и так ясно
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими соображениями по поводу перспектив невского коллектива в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"