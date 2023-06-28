"Чемпионат": форвард "Сочи" Сарвели 28 июня пройдёт медосмотр перед переходом в "Локомотив"

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Российский футболист Владислав Сарвели близок к переходу в "Локомотив".
Фото: AFP
По сведениям СМИ, 28 июня россиянин Владислав Сарвели, играющий на позиции нападающего, пройдет медицинские тесты перед переходом в "Локомотив". В случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет трудовой договор с москвичами.

25-летний Владислав Сарвели защищает цвета "Сочи" с лета 2022 года. В майке южного коллектива россиянин сыграл 32 встречи. В них Владислав сумел забить 5 мячей. Также к своим забитым мячам Сарвели приплюсовал еще 1 голевой пас. Форвард затрачивает на гол в среднем 337 игровых минут.

Источник: "Чемпионат"


Сарвели Локомотив Сочи
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