По сведениям СМИ, 28 июня россиянин Владислав Сарвели, играющий на позиции нападающего, пройдет медицинские тесты перед переходом в "Локомотив". В случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет трудовой договор с москвичами.
25-летний Владислав Сарвели защищает цвета "Сочи" с лета 2022 года. В майке южного коллектива россиянин сыграл 32 встречи. В них Владислав сумел забить 5 мячей. Также к своим забитым мячам Сарвели приплюсовал еще 1 голевой пас. Форвард затрачивает на гол в среднем 337 игровых минут.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": форвард "Сочи" Сарвели 28 июня пройдёт медосмотр перед переходом в "Локомотив"
Российский футболист Владислав Сарвели близок к переходу в "Локомотив".
Фото: AFP