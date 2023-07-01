"Человек выиграл пять чемпионатов, выиграл кубки, выиграл в России все. Бывает, хочется чего-то нового. Желание Кузяева вполне понятно. И возможности у него есть. Сейчас, конечно, во все это вмешивается политика. А так, я думаю, он спокойно мог бы заиграть в Италии и в Испании. Мне кажется, Кузяев – один из самых недооцененных игроков в России", — сказал Сафонов.
Контракт 30-летнего Кузяева с "Зенитом" подошёл к концу 30 июня 2023 года (данные Transfermarkt). Сейчас россиянин находится в статусе свободного агента и ищет варианты продолжения карьеры за рубежом. Сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны турецких клубов.
Кузяев играет за "Зенит" с 2017 года, до этого Далер занимался в академии команды в раннем возрасте. В минувшем сезоне полузащитник в 29 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал девять результативных передач. Вероятно, если Кузяев не сможет найти команду в Европе, то вернётся в "Зенит", подписав с командой новый контракт.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Сафонов: Кузяев спокойно мог бы заиграть в Италии и Испании. Один из самых недооценённых игроков России
Российский агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник Далер Кузяев мог бы заиграть в чемпионатах Испании и Италии.
Фото: ФК "Зенит"