– Федор куда-то намылился там в Турцию. Это худой вариант, это не его команда. Надо брать пример с Акинфеева и быть патриотом своей команды. Мало денег что ли Чалову платят? Хочет показать себя в Европе - ну уже один раз показал в Швейцарии, никто на него внимания там не обратил. Так что его переход будет глупостью, – передает слова Пономарева "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий "Галатасарай" заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. При этом отмечалось, что российский футболист открыт к уходу из стана "армейцев" и переезду в Европу.
25-летний Федор Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. За основную команду красно-синих нападающий выступает с 2017 года. Действующий контракт Чалова с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Федор Чалов принял участие в 41 матче московского ЦСКА. Российский футболист сумел отметиться 24 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Пономарев: Чалов куда-то намылился там в Турцию. Его переход в "Галатасарай" будет глупостью
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что нападающий "армейцев" Федор Чалов может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".
Фото: РПЛ