- Не вижу никаких проблем! Русские игроки есть! Скоро будет 50 на 50? Уже было такое. Хорошо ли это? А почему нет!? Есть куда прибавлять и от кого прибавлять! Конкуренция сильная! – приводит мнение Кругового "СЭ".
На данный момент в составе "Зенита" выступают 8 легионеров из Бразилии. Следующей зимой в Санкт-Петербург должен приехать 9-й футболист из этой южноамериканской страны. Недавно "Зенит" объявил, что 17-летний вингер Педро, защищающий цвета "Коринтианса", подписал трудовой договор с чемпионом России на 5 лет. Так как ему еще нет 18 лет, он не имеет права менять чемпионат. Поэтому в Зените бразильца ждут только в феврале 2024 года.
Вчера наставник "Зенита" Сергей Семака объявил, что хавбек Вендел может покинуть клуб. Также некоторые СМИ сообщают о том, что интерес других команд есть и к Клаудиньо. Российский крайний защитник Данил Круговой - выпускник академии "Зенита". Примечательно, что его конкурентом по позиции является бразилец Дуглас Сантос.
Круговой: "Зенит" Рио-де-Жанейро? Не вижу никаких проблем! Русские игроки есть!
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой поделился своей точкой зрения по поводу большого количества бразильских легионеров в составе петербуржского коллектива.
Фото: "СЭ"