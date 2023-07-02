"У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Все зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернется 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, новый сезон российской Премьер-лиги московский "Спартак" начнет 23 июля. В первом туре чемпионата России-2023/2024 "красно-белые" примут на своем поле "Оренбург".
26-летний форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в "Спартак" зимой прошлого года из бельгийского клуба "Шарлеруа". В минувшем сезоне футболист сыграл за столичную команду 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Агент нападающего "Спартака" Николсона: игрок может пропустить начало сезона
Футбольный агент, представляющий интересы ямайского форварда "Спартака" Шамара Николсона, Ненад Портега заявил, что его клиент может пропустить старт нового сезона.
Фото: Global Look Press