- Я не понял, он вроде и не был фанатом Дэдпула, а вышел в костюме. Ну шоумен, что, любит покрасоваться", - приводят комментарий Мостового "РИА Новости".
Российской форвард Артем Дзюба долгое время представлял цвета "Зенита". Он носил сине-бело-голубую майку с 2015 по 2022 годы. В составе невского коллектива воспитанник "Спартака" сумел выиграть 4 чемпионства. В сезоне 2020/2022 Дружине Сергея Семака для завоевания чемпионства было необходимо обыгрывать "Локомотив" Марко Николича.
"Зенит" сумел отправить в ворота москвичей шесть мячей, пропустив всего 1 раз. Дзюба в той встрече смог забить 2 гола и оформить 1 ассист. Это позволило петербуржцам выиграть свое 3-е чемпионство при Семаке. Во время празднования титула Дзюба решил надеть костюм известного комиксного персонажа вселенной MARVEL Дэдпула. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков.
Андрей Мостовой: Дзюба любит покрасоваться
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой высказался по поводу своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"